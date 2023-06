Formado nas escolas dos encarnados, Nuno Tavares, lateral que pertence ao Arsenal, diz que gostava de regressar para jogar na equipa principal do Benfica.

Nuno Tavares, internacional sub-21 por Portugal, admite que gostava de um dia voltar ao Benfica e referiu que os encarnados foram os justos vencedores do campeonato.

"O Benfica foi um justo vencedor, acho que não há dúvidas, liderou o campeonato desde o início ao fim", começou por dizer, em declarações à comunicação social, esta segunda-feira.

"Eu fui formado no Benfica, então sempre que o Benfica ganha qualquer coisa eu fico contente, como é óbvio, por fazer parte dessa instituição também. Se o Benfica ganhar títulos eu fico contente. Gostava de jogar no Benfica, como todas as pessoas que saem do Benfica. O Benfica é uma grande instituição, mas neste momento estou focado no Europeu e isso é o mais importante", apontou.

O lateral português pertence ao Arsenal, mas nesta temporada jogou por empréstimo no Marselha.

De recordar que Nuno Tavares foi convocado por Rui Jorge para o Europeu de sub-21.