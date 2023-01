"Gostaria muito de treinar Enzo Fernández no futuro. Alucinei quando vi..."

Nuri Sahin, treinador do Antalyaspor, desfez-se em elogios ao médio argentino do Benfica.

Nuri Sahin, antigo médio que passou por clubes como o Dortmund, Real Madrid e Liverpool e que comanda atualmente os turcos do Antalyaspor, desfez-se esta quarta-feira em elogios na direção de Enzo Fernández, revelando que adoraria treinar o médio do Benfica no futuro.

"Vi com alguns amigos o jogo da Argentina contra o México [2-0] no Mundial e alucinei. Sou um grande admirador deste rapaz. Já o sigo desde que estava no River Plate. Ele carrega a parte cerebral do jogo, por isso é que gosto dele", referiu, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Questionado sobre as equipas que mais gosta de ver atualmente, o antigo internacional turco, de 34 anos, aproveitou para voltar a mencionar o clube encarnado, desta vez com um elogio para Roger Schmidt.

"Gosto do City, de Guardiola, e sou muito fã da Atalanta, de Gasperini. Também vi quase todos os jogos de Conte no Inter. Nagelsmann também me encanta, ainda que no Bayern seja diferente. O Benfica com Schmidt é extraordinário", enumerou Sahin.