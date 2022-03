Gonçalo voltou a marcar, mas Veríssimo recordou: "Tem de trabalhar como se não houvesse amanhã"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Portimonense (1-2)

Gonçalo Ramos em destaque: "Tem de continuar a trabalhar como se não houvesse amanhã. Ele, todos os jovens e todo o plantel. Temos os nossos objetivos pela frente. Sabemos que o trajeto não vai ser fácil. O Gonçalo está a fazer e bem o seu trabalho, mas não me posso esquecer dos outros, os que jogam mais e os que jogam menos. Temos de estar atentos a tudo. Depois, temos de escolher o melhor onze."

Pouca utilização de Darwin: "Tinha estado um pouco combalido, deu contributo. Estava com vontade. Em função do jogo, entendemos que devia entrar."

Pausas complicaram? "O árbitro deu a devida compensação. Aproveitámos para fazer algumas correções."