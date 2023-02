Gonçalo Ramos voltou a ser a força de desbloqueio do Benfica

Arma para vencer Casa Pia, Gil Vicente e Boavista e no 2-2 no dérbi. Com o golo que encaminhou as águias para o triunfo sobre os axadrezados, igualou os quatro jogos desbloqueados por João Mário: as vitórias com Vizela, Portimonense, Arouca e Casa Pia.

Agora à beira das duas dezenas de golos em 2022/23 pelo Benfica, Gonçalo Ramos (com 19) aproveitou a receção ao Boavista, na qual foi decisivo ao fazer o 2-1, para ganhar mais peso como força de desbloqueio na armada de Roger Schmidt. O ponta de lança leva agora quatro jogos no campeonato como peça essencial para as contas das águias, igualando João Mário no número de desbloqueios.

Sem vestir a capa de herói desde o dérbi caseiro com o Sporting, a 15 de janeiro, no empate a duas bolas, no qual bisou, Ramos desbloqueou além do duelo com os axadrezados ainda as partidas com Gil Vicente (com um bis no 3-1) e Casa Pia (fez o 1-0 final). João Mário desbloqueou Vizela (2-1), Portimonense (1-0), ambos de penálti - no caso do encontro com os algarvios na sequência precisamente de uma falta sobre Gonçalo Ramos -, Arouca (3-0) e Casa Pia (3-0).

Curiosamente, nas duas últimas partidas das águias para a Liga Bwin tinha sido o camisola 20 a destacar-se como o abre latas, colocando as águias em vantagem. Diante do Boavista, o médio-ofensivo podia ter voltado a assumir-se como herói, mas acabou por permitir a defesa a Bracali no penálti, valendo aos encarnados a inspiração de Gonçalo Ramos para fazer o 2-1 que encaminhou a equipa de Roger Schmidt para a vitória - o camisola 88 fez questão de animar o colega logo após este ter desperdiçado a sua primeira grande penalidade, garantindo-lhe, como viria a revelar após o jogo, que iria marcar para festejarem juntos.

Com 13 golos no principal escalão do futebol português, Gonçalo Ramos, que contabiliza 11 no Estádio da Luz e apenas dois nas deslocações, ante Casa Pia e Santa Clara, foi também decisivo com Paços de Ferreira e Rio Ave, nos triunfos caseiros por 3-2 e 4-2, respetivamente. Diante dos pacenses, fez então o 3-1, suficiente para resistir ao segundo golo visitante, enquanto o bis frente aos vila condenses valeu na altura o 1-1 e o 3-1, margem que deu também conforto para, mesmo além do golo de Musa, segurar o triunfo face o tento de Guga aos 86".

Na perseguição, em jogos do campeonato, a João Mário e Gonçalo Ramos segue Rafa, que desbloqueou três partidas: 1-0 com Famalicão e FC Porto e o 5-0 ao Marítimo.

Vizela é muro por derrubar

Com o golo obtido frente ao Boavista, Gonçalo Ramos voltou a isolar-se na frente dos goleadores da Liga, agora com 13 golos, contra os 12 de João Mário, Fran Navarro, do Gil Vicente - ambos falharam uma grande penalidade no fim de semana -, e de Pedro Gonçalves, que bisou no 3-2 do Sporting ante o Chaves.

De forma a procurar consolidar o estatuto de rei dos golos na principal prova do futebol português, Gonçalo Ramos enfrenta agora um duro obstáculo, uma vez que ainda não conseguiu faturar diante do Vizela, o próximo adversário do Benfica, no sábado, no reduto da formação comandada por Tulipa.

Gonçalo Ramos não guarda boas recordações até ao momento do conjunto minhoto, já que em três partidas pela equipa principal nunca conseguiu marcar. Foi titular por duas vezes, ambas no Estádio da Luz, e suplente utilizado uma vez fora de casa. E na partida da primeira volta acabou até por ser expulso ao ver um segundo cartão amarelo por simular um penálti.

Após ter estado a perder por 1-0, o Benfica, então já com 1-1 no marcador, viria a chegar ao triunfo, o mais tardio da época na Liga aos 90"+12", por João Mário, de penálti.