Gonçalo Ramos vence Rafa e Taremi

Avançado bateu Rafa e Taremi e é o Avançado do Mês

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, é o Avançado do Mês na Liga Bwin, tendo somado 24,60% dos votos dos treinadores da prova.

Nesta decisão referente aos meses de outubro e novembro, o avançado do Benfica, de 21 anos, superou as votações obtidas pelo companheiro de equipa, Rafa, que ficou pelos 19,05 %; e Taremi (FC Porto), com 15,08% dos votos.

Nos cinco jogos disputados no período, o futebolista das águias marcou cinco golos.