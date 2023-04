Gonçalo Ramos vence o prémio de Avançado do Mês da I Liga

Com 42,74% dos votos, o jogador do Benfica foi considerado Avançado do Mês da I Liga, num período em que marcou três golos.

O melhor avançado da I Liga no mês de março é Gonçalo Ramos. Os treinadores do principal escalão votaram e o internacional português recolheu 42,74% dos votos, superando Rafa Mujica (18,8%), do Arouca, e Iuri Medeiros (11,11%), do Braga.

No período em questão, o internacional português, de 21 anos, bisou contra o Famalicão e também marcou diante do V. Guimarães, participando ainda na partida diante do Marítimo, que as águias também venceram.