Gonçalo Ramos elogia adversário e garante: "Estou 100% focado no Benfica"

Declarações do avançado após o adeus do Benfica à Taça da Liga.

Depois da participação no Mundial, Gonçalo Ramos foi titular no Benfica em Moreira de Cónegos e marcou o golo do empate (1-1), insuficiente para a equipa continuar na Taça da Liga.

"Fomos superiores, tentámos marcar o segundo e procurar a vitória. Mérito do Moreirense, parabéns por passarem. Mérito do guarda-redes, que fez um grande jogo", afirmou à SportTV.

"Desilusão? Em todas as competições que participamos, jogamos sempre para ganhar. Não há tempo para ficar a pensar nas desilusões. Temos, para a semana, jogo de campeonato e queremos ser campeões e ganhar a Taça de Portugal", disse ainda, lembrando uma bola na barra.

"Poderia ter entrado. Fica para a próxima. Infelizmente. Quis colocar a bola ali, foi intencional.

Mundial? Estou 100% focado no Benfica. Tentar continuar o bom momento. Não foi possível, mas no jogo com o Braga é para voltar às vitórias. O foco é esse", rematou.