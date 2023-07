Gonçalo Ramos tem eventual saída bloqueada até à Supertaça 

Rui Costa não admite perder goleador antes do embate com o FC Porto

Com a discussão do primeiro troféu da temporada a aproximar-se, estando o embate com o FC Porto já agendado no calendário para o próximo dia 9, os responsáveis encarnados têm solidificada a decisão de não autorizar rombos importantes na armada que está à disposição de Roger Schmidt. E uma das armas principais é Gonçalo Ramos, goleador muito cobiçado, mas que terá uma eventual transferência bloqueada até à Supertaça.

Roger Schmidt quer manter o jovem dianteiro, mas o assédio de alguns colossos deixa em aberto a sua permanência no plantel. Porém, eventual transferência só acontecerá por valores chorudos.

A visão do treinador alemão dos encarnados sobre este tema é muito clara e foi já tema abordado entre o próprio e o presidente Rui Costa no planeamento da nova temporada. Para Roger Schmidt, como O JOGO já noticiou, Gonçalo Ramos é peça imprescindível para a campanha 2023/24. Porque o dianteiro apenas de 22 anos tem características muito apreciadas pelo técnico e que este vê encaixarem como uma luva nas suas escolhas táticas e estratégicas.

Protegido por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros no contrato que expira em 2025, Gonçalo Ramos poderá ser negociado por valores acima dos 80 milhões

O internacional português destaca-se, na análise de Schmidt, pela forte pressão que exerce na saída de bola dos adversários e pela capacidade para surgir a finalizar, com eficácia, na grande área. A ligação natural a Rafa, João Mário e Neres, que poderá agora ser extensível a Di María, também assume peso na hora de decidir, bem como a inexistência de outro ponta-de-lança no plantel com qualidades similares. Saindo Ramos, a opção passará sempre pela vinda de outro nome e não numa aposta imediata em Musa ou Tengstedt. Além disso, e olhando em exclusivo para a Supertaça, um novo goleador nunca chegaria a tempo de ser opção ou de se encaixar na forma de jogar na equipa em tão pouco tempo.

Qualidades: Schmidt vê Ramos como um muro na primeira linha da "batalha"

Se Schmidt conta com Ramos para a época cujo início se avizinha, a verdade é que a decisão será sempre tomada por Rui Costa. O presidente das águias tem sido muito pressionado por alguns colossos mundiais (pelo estatuto ou capacidade financeira), como Manchester United e PSG - tendo sido já avaliado por Bayern e Real Madrid -, sendo insistentes os rumores, até na Imprensa estrangeira, de que o empresário do jogador, Jorge Mendes, irá mesmo consumar a transferência nesta janela de mercado.

Reposição: em caso de venda do camisola 9, Musa e Tengstedt enfrentarão um concorrente

Como já noticiámos, o agente que representa o jogador tem mandato de exclusividade para negociar o melhor marcador dos encarnados na última época (27 golos em 47 jogos), existindo uma fasquia de 80 milhões a superar pelos interessados. Porém, o foco está totalmente centrado na Supertaça, pelo que qualquer negociação só avançará em definitivo depois do dia 9.

Comissões podem levar... 20%

A venda de Gonçalo Ramos, por ser um jogador formado no clube, significaria um encaixe total para o Benfica. Porém, e segundo noticiou ontem a CNN Portugal, o bolo final apenas ascenderá a 80 por cento, devido a comissões a pagar a dois empresários. Não tendo havido alteração contratual, quando o jogador renovou pela última vez, e antes de passar a ser representado pela Gestifute de Jorge Mendes, ainda no mandato de Luís Filipe Vieira, o agente de então, Mohamed Afzal, terá ficado com 10% de uma futura venda, a que se somará mais 10% da fatia habitualmente cobrada por Jorge Mendes. Em 80 milhões, sobrariam 64 para as águias.

Dados

Melhor marcador

Gonçalo Ramos fechou a última temporada como o rei dos golos do Benfica. O então camisola 88, e agora 9, faturou por 27 vezes, mais quatro que João Mário

Pressão dá cartões

O jovem dianteiro, além dos golos, funciona como primeiro defesa da equipa no ataque. Como consequência, só Otamendi (17) e João Mário (9) viram mais cartões que Ramos (7 amarelos e um vermelho)

Golos também na pré-época

Em cinco jogos de preparação já disputados pelo Benfica na pré-época, Ramos foi opção em quatro (meias partes) e marcou três golos, dois ao Al Nassr e um ao Basileia