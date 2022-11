"Gonçalo Ramos selou o grande momento que vive com a presença na Seleção. É justíssimo"

A O JOGO, o ex-avançado das águias, agora no Fulham, destaca qualidades do melhor marcador da Liga. Colega de Gonçalo Ramos no Benfica, Carlos Vinícius fala sobre o estilo de jogo do camisola 88. "A principal qualidade é nunca desistir dos lances", explica.

É o homem do momento do ataque das águias. Os 14 golos que já marcou e a forma como se dedica ao jogo explicam a insistência de Roger Schmidt. Gonçalo Ramos foi premiado nesta primeira etapa com a presença nos eleitos de Fernando Santos que vão estar no Catar. No último fim de semana bisou diante do Gil Vicente e ajudou o Benfica a carimbar o 25.º jogo sem derrotas. Ramos lidera a lista de melhores marcadores da Liga Bwin com nove golos, mais um do que Fran Navarro (Gil Vicente) e mais dois do que Pedro Gonçalves (Sporting).

Em declarações a O JOGO, Carlos Vinícius, ex-ponta de lança do Benfica e artilheiro em 2019/20, com 18 golos (os mesmos de Taremi e Pizzi, mas com menos tempo de jogo), analisa o percurso de um jogador que conhece bem, com quem partilhou o balneário. Agora no Fulham, o avançado vai espreitando o futebol português e não se mostra surpreendido com a ascensão de Ramos.