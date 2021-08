Gonçalo Ramos lutou (e muito!) no Moreirense-Benfica de sábado

Na estreia como titular no campeonato, apresentou argumentos para segurar o lugar no onze frente ao Spartak apesar da dura concorrência. Jesus gostou e apontou-o como um "exemplo do que é lutar".

Gonçalo Ramos deixou Moreira de Cónegos sem golos, mas com créditos reforçados nas contas de Jorge Jesus. Perante a forte concorrência, apresentou argumentos para segurar um lugar no onze, no qual se estreou na Liga.