Gonçalo Ramos reforço do PSG até por empréstimo

O emblema parisiense tem necessidade de "contornar" as regras do fair-play financeiro da UEFA, pelo que a repetição do negócio de compra de Nuno Mendes ao Sporting é aceite pelas águias.

A transferência de Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain já é um processo sem retorno, sem marcha-atrás, tendo em conta que a base do negócio está totalmente acertada, com os parisienses a acenarem com uma oferta de 65 milhões de euros que inclui mais 15 milhões em objetivos a alcançar pelo ponta-de-lança de 22 anos e pelo campeão francês.

A documentação está já a ser trocada e a oficialização prevista para as próximas horas. Nem mesmo as formas de pagamento poderão afastar as partes, mesmo tendo em conta que para o colosso gaulês esteja em vista um empréstimo como aquele que lhe permitiu a contratação do lateral-esquerdo Nuno Mendes ao Sporting, em 2021/22.