Gonçalo Ramos recuperado para o ataque à série de Rui Vitória no Benfica

Melhor goleador das águias está a postos para voltar ao onze que tentará somar a 7.ª vitória seguida na Liga, o melhor registo desde... 2017.

Com dois desaires consecutivos na Luz diante do Gil Vicente, o historial do Benfica volta este domingo a ser colocado à prova no jogo que deverá marcar o regresso à titularidade de Gonçalo Ramos, o melhor marcador da Liga Bwin, com sete golos, curiosamente em igualdade com Fran Navarro, atacante... do emblema de Barcelos.

O dianteiro "está apto", anunciou ontem Roger Schmidt, detalhando que Gonçalo Ramos "treinou sem limitações com a equipa" na sessão de ontem "e sem limitações, individualmente", nos dois dias anteriores, pelo que "está pronto para ser convocado".

O 88 pode assim render Musa, depois de ter falhado, devido a uma lesão no tornozelo esquerdo, os jogos com o Estoril, para campeonato (1-5) e Taça de Portugal (0-1).

Recuando no tempo, nas duas épocas anteriores, o Gil Vicente arrancou um par de vitórias das garras da águia, em pleno Estádio da Luz, ambas por 2-1, com a curiosidade de Gonçalo Ramos ter apontado o único tento benfiquista, no último encontro (a reduzir a desvantagem aos 89"), a somar a um autogolo gilista no anterior (por Vítor Carvalho).

A entrada do jovem dianteiro convocado por Fernando Santos para o Mundial poderá ser a única novidade num onze que se apresenta quase na máxima força - Aursnes é o único lesionado - para tentar manter o pleno de jogos sem derrotas e a série de triunfos caseiros na Liga Bwin que já vai em seis êxitos seguidos nas seis jornadas disputadas até ao momento.

Em caso de vitória, que manterá o Benfica no topo da classificação com uma vantagem confortável para a paragem por causa do Mundial, as águias de Schmidt igualam o registo de Rui Vitória, em 2017/18, com sete rondas seguidas a vencer na Luz para a Liga. Para encontrar uma sequência melhor, será necessário recuar até 2011/12, com Jorge Jesus no comando de uma dezena de triunfos no arranque do campeonato.