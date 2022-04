Gonçalo Ramos recebeu prémio de Melhor Jovem de março

Prémio atribuído pelo Sindicato de Jornalistas

Gonçalo Ramos recebeu nesta quarta-feira o prémio de Melhor Jovem da Liga Bwin de março, entregue pelo Sindicato dos Jogadores.

O avançado do Benfica superou Fábio Vieira (FC Porto) e André Almeida (Vitória de Guimarães), recolhendo 15,40% dos votos, enquanto Fábio Vieira ficou-se pelos 11,89% e André Almeida nos 11,31%.

Aos canais do clube, atirou: "Estou muito contente por ter sido distinguido pelo Sindicato dos Jogadores com este prémio. Não é só meu, é de todos os que me ajudam diariamente e quero agradecer a confiança."

Leia também Internacional "Sem Luis Díaz, o Liverpool não continuaria a lutar por quatro troféus" Jamie Carragher considera a contratação do ex-FC Porto um fator decisivo para o Liverpool ainda lutar por todos os títulos, à semelhança da contratação de Litmanen em 2001