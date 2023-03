Gonçalo Ramos reage à vitória frente ao Famalicão e Grimaldo comenta: "De nada"

Avançado português reagiu ao bis frente ao Famalicão nas redes sociais.

Gonçalo Ramos isolou-se no topo da lista de melhores marcadores do campeonato, depois de bisar no triunfo do Benfica (2-0) frente ao Famalicão, na ronda 23 do campeonato. O avançado internacional português aumentou para 15 o número de remates certeiros na prova.

"Ambiente fantástico na nossa casa e grande vitória. Mais três pontos", reagiu o jogador nas redes sociais.

Grimaldo esteve igualmente em foco: assistiu para o primeiro golo do encontro e fez o remate que originou o segundo, já nos descontos, num lance em que o companheiro concretizou a recarga da melhor forma. "De nada, Gonçalo Ramos", comentou o lateral espanhol na publicação do atacante, recolhendo, com boa disposição, louros pelo bis alcançado por Gonçalo Ramos.