Gonçalo Ramos: quando Rui Costa o chamou ao quarto e a "diversão pura" com Schmidt

Declarações de Gonçalo Ramos à BTV

Percurso até ao Seixal: "Eu tentei sempre aproveitar aquilo que foi surgindo e aquilo que me foram dando... dando não, porque ninguém dá nada, mas o que fui conquistando com o meu trabalho. Foi quase o trajeto perfeito, para não dizer que foi mesmo perfeito. Comecei no Algarve, no CFT, e escalei todos os anos. Fui conquistando títulos, tanto torneios como títulos nacionais, ingressei na equipa B, nos sub-23 e sagrei-me campeão na equipa principal, que é o objetivo final."

Estreia na equipa principal: "É um de muitos momentos inesquecíveis, que só agora, passados dois ou três anos, é que dá para assimilar o que aconteceu e acreditar que era real. Porque nos primeiros tempos ninguém sabe bem o que se está a passar."

Relação com Rui Costa: "O presidente Rui Costa, desde que era diretor, sempre nos ajudou a todos, não só quem vem da formação, mas principalmente quem vem de lá. E está presente tanto nos momentos bons como nos maus, tanto que aparece no documentário que foi feito sobre a nossa época. No final do jogo em Turim, o presidente deu-me indicações e recordo-me de outros momentos. Quando enfrentámos o Rangers para a Liga Europa, ele chamou-me ao quarto dele. Falámos e ele ajudou-me porque eu tinha tido um jogo que me correu menos bem. No dia seguinte entrei e o jogo correu-me bem. Não ganhámos, mas entrei e mudei o jogo. São esse tipo de pormenores que nos ajudam e a experiência do presidente faz toda a diferença".

Adaptação a Schmidt: "Eu e outros jogadores integrámo-nos uma ou duas semanas mais tarde, devido às seleções. No primeiro dia, em Inglaterra, o míster Roger Schmidt chamou-me à parte, apresentou-se, explicou-me o modelo de jogo e disse: 'eu conto contigo'. Na altura havia rumores que eu podia sair, mas eu não queria. Ele disse que eu encaixava no modelo de jogo, que eu era a aposta dele para ponta de lança e que contava comigo. A partir daí ficou fechado que, se eu continuasse a trabalhar e a render, era o ponta de lança para a época 2023/24 do Benfica. Eu encaixei perfeitamente na ideia de jogo do míster, porque na formação joguei a médio, que está relacionado com o jogo associativo, mas, também, nas alas e a ponta de lança, onde me tornei um jogador intenso na pressão e taticamente inteligente. Depois, aprendi com ele o que tinha de aprender e hoje sou muito melhor jogador do que era no início da época passada."

Relação com a equipa: "Nós divertíamo-nos a jogar, a treinar e acho que foi, além do profissionalismo e da responsabilidade que tínhamos, diversão pura durante todos os momentos da época. O grupo era fantástico em termos de jogadores, treinadores e toda a gente que estava envolvida no processo."

Mundial: "A seguir à noite em que me estreei pelo Benfica, na Vila dos Aves, só há uma que supera, que é essa mesma noite. Acho que é escusado explicar ou dizer muito. O que aconteceu, aconteceu e toda a gente viu. Melhor acho que não dava mesmo, era mesmo impossível"

Preparação para a Supertaça: "A equipa está muito focada, até porque está a chegar um jogo importantíssimo. Chegaram reforços bons com muita qualidade, que são bem vindos e que vêm para ajudar. São peças que podem fazer a diferença ao longo da época, juntamente com os grandes jogadores que já temos desde a época passada. Existiram ajustes para aperfeiçoar o modelo de jogo e acho que podemos atacar todas as frentes da melhor maneira."

Espírito de equipa: "O ambiente e a união que há no grupo é mais importante do que os treinos serem bons, intensos e de qualidade. Esse aspeto ainda está melhor do que na época passada, porque, com o tempo, só tem tendência para melhorar."

Continua como adepto: "É um misto de sensações, porque é uma despedida, mas, ao mesmo tempo, não é, porque conheço toda a gente desde o presidente aos jardineiros. Todos sabem o meu nome e conhecem-me desde os meus 12 anos. Vai ser duro, mas certamente irei voltar. Ser benfiquista é um orgulho e uma felicidade. Sempre que puder venho cá visitar a minha família e irei ao estádio ver os jogos."