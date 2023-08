Gonçalo Ramos partilha nas redes sociais notícias da transferência para o PSG

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Benfica e o PSG chegaram este domingo a um entendimento total com vista à transferência de Gonçalo Ramos para o campeão francês, que poderá vir a resultar num retorno de 80 milhões de euros para as águias.

De acordo com Fabrizio Romano, o avançado de 22 anos vai ser emprestado ao PSG com cláusula de compra obrigatória de 65 milhões de euros fixos, mais 15 milhões por variáveis, a ser exercida em 2024.

Ora, pouco depois deste desenvolvimento, o avançado do Benfica partilhou duas notícias sobre a sua transferência, "retweetando" no Twitter, agora conhecido por X, duas publicações. Numa delas surge junto de Vitinha e Nuno Mendes, outro dois portugueses do clube francês.

