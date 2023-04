Gonçalo Ramos otimista: "Estamos numa boa posição para conseguir..."

Gonçalo Ramos atingiu a centena de jogos com a camisola do Benfica no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter.

Com três golos marcados na Champions League, este ano, Gonçalo Ramos descreveu à BPlay a sensação de faturar na liga milionária. "Um golo é sempre um golo, seja no campeonato ou na Champions porque o nosso objetivo é sempre ganhar. Muitas vezes o ambiente de Champions acaba por ser diferente, mas o impacto é o mesmo. Um golo é sempre um golo e vale o mesmo", dise, sublinhando ainda a eficácia do ataque benfiquista que chegou aos 26 golos nesta edição da Liga dos Campeões: "É um motivo de orgulho, demonstra a qualidade do nosso ataque, da nossa equipa, da campanha que fizemos e que vai sempre ficar marcado".

Na luta com João Mário pelo lugar de melhor marcador da equipa, Ramos garantiu que o assunto não é tópico de conversa. "Não faz diferença quem é o melhor marcador ou quem vai marcar. O que importa é a equipa marcar e ganharmos os jogos". Sobre a presente época, o avançado falou num "momento especial", com o foco total em conquistar o campeonato. "Estamos numa boa posição para conseguir o principal objetivo. Espero continuar a ajudar ao máximo", disse, garantindo que quer ainda cumprir mais 100 jogos com a camisola encarnada.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Estoril em casa, depois de duas derrotas seguidas no campeonato. Gonçalo Ramos afirmou que a equipa está pronta para conseguir voltar às vitórias: "Vamos dar o máximo para conseguir os três pontos, vamos usar a nossa união e atacar o jogo da melhor forma possível".

