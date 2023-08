Gonçalo Ramos: "O PSG é um dos maiores clubes do mundo"

O PSG oficializou a chegada, por empréstimo com opção de compra obrigatória no final da época, de Gonçalo Ramos

Pouco depois do comunicado do Benfica à CMVM, foi a vez do PSG oficializar a chegada de Gonçalo Ramos. "É uma grande honra e uma imensa felicidade juntar-me ao Paris Saint-Germain," afirmou o português ao site do clube parisiense.

""O PSG é um dos maiores clubes do mundo, com um dos melhores plantéis", disse ainda Ramos.

Benfica e o PSG chegaram a um entendimento, que poderá vir a resultar num retorno de 80 milhões de euros para as águias.

O referido acordo inclui a opção de transferência a título definitivo por 65 milhões de euros, acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, podendo atingir 80 milhões de euros.