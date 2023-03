Gonçalo Ramos, o "novo Suárez" que interessa ao Manchester United e Real Madrid

Avançado do Benfica é destaque na edição online do jornal espanhol AS, esta sexta-feira.

"Gonçalo Ramos está a viver um conto de fadas". É assim que o jornal espanhol AS começa a descrever o avançado do Benfica, numa reportagem publicada esta sexta-feira. É "o avançado mais determinante da Liga portuguesa" e "deslumbrou o mundo" com o hat-trick que apontou no Mundial'2022, na vitória de Portugal, por 6-1, sobre a Suíça.

E há tubarões europeus no encalço do jovem natural de Olhão. Escreve o diário espanhol que o Manchester United é o que "mais interesse tem demonstrado", sendo que Ten Hag já terá dado sinal positivo a uma eventual contratação. Mas a operação, que "rondaria os 100 milhões de euros", estará "dependente de quem vier a ser o novo proprietário" do clube de Old Trafford, diz o AS.

O jornal diz também que Gonçalo Ramos gostaria de jogar na Liga espanhola, mas que naquele campeonato "apenas o Real Madrid poderia conseguir a contratação". O jogador do Benfica está "muito bem referenciado" pelos merengues.

O AS descreve o internacional português como um jogador "agressivo, que trabalha muito e está a melhorar bastante a definição ao primeiro toque". A "capacidade física e intensidade", e ainda a "velocidade que herdou do pai" fazem pensar em comparações com Luis Suárez, atualmente no Grémio.

Ainda segundo aquela publicação, o Benfica recebeu propostas do Leeds United e do Nottingham Forest pelo dianteiro, mas a saída não aconteceu e Ramos "alcançou um nível extraordinário", convertendo-se na "próxima grande venda" das águias.