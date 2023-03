Gonçalo Ramos, o "feiticeiro que enfeitiçou a Europa", tem cláusula de renovação automática

A exibição de Gonçalo Ramos correu a Europa, que voltou a ter olhos para o avançado que muito participa na defesa. Jogador do Benfica bisou pelo segundo jogo consecutivo e foi destaque na imprensa internacional. O treinador Roger Schmidt elogiou a presença de Ramos em todo o campo e os números comprovam.

Com o bis frente ao Brugge, Gonçalo Ramos chegou aos 23 golos, esta época, em 34 jogos. Números que não passaram despercebidos lá fora com elogios rasgados ao avançado um pouco por todo o lado. De Espanha à Argentina, a exibição na Liga dos Campeões catapultou o nome do internacional português para um nível mundial e deixou-o com as portas do mercado bem abertas.

Desde o hack-trick no Mundial, no jogo frente à Suíça, em dezembro do ano passado, que o mundo passou a conhecer o nome de Gonçalo Ramos. Com a época que tem vindo a fazer aos comandos de Roger Schmidt, os elogios vão-se acumulando. Em Espanha, o jornal "As" fala "na próxima grande venda da fábrica lisboeta" depois de destacar a destreza do avançado nas movimentações dentro da área. "Voltou a mostrar a sua capacidade para entender os espaços, movimentar-se dentro da área como se não tivesse 1,85 metros e combinar com os colegas", escreveram na análise à goleada. Já o catalão "Mundo Deportivo" enumerou os fatores pelos quais o Benfica "continua a ganhar sem Darwin e sem Enzo" e apontam a inclusão do jovem português no onze titular como uma das razões do sucesso: "Estando lá ele, ninguém se lembra de Nuñez".