Gonçalo Ramos numa lista com Vlahovic e Kane: "Não sairia barato"

Imprensa espanhola volta a destacar o nome do avançado do Benfica como hipótese para o Real Madrid.

Gonçalo Ramos continua a merecer destaque por parte da imprensa espanhola e no mesmo contexto: a necessidade de o Real Madrid contratar um avançado para fazer concorrência a Karim Benzema.

Este domingo, o jornal As volta a pegar no assunto e a colocar o jogador do Benfica numa lista de três grandes candidatos ao posto, ao lado de Vlahovic, da Juventus, e Harry Kane, do Tottenham. Kuolo Muani, do Eintraht Frankfurt, e Kvaratskhelia, uma das figuras do Nápoles campeão italiano, são igualmente mencionados, ainda que pareçam estar numa espécie de plano B.

"Uma das grandes promessas do panorama atual", escreve o jornal espanhol sobre o internacional português. "É rápido, tem um grande primeiro toque e brilha no jogo aéreo", descreve, mencionando ainda que "não sairia barato."

Gonçalo Ramos, 21 anos, leva 26 golos marcados em 45 jogos realizados esta época. Tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.