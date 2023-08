Gonçalo Ramos no PSG: Benfica confirma condições da transferência

Gonçalo Ramos oficializado como reforço do PSG

Benfica e o PSG chegaram a um entendimento total para a transferência de Gonçalo Ramos para o campeão francês, que poderá vir a resultar num retorno de 80 milhões de euros para as águias.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain para o empréstimo do jogador Gonçalo Matias Ramos até ao final da época desportiva 2023/2024.

O referido acordo inclui a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de €65.000.000 (sessenta e cinco milhões de euros) acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros). A opção poderá ser exercida pelo Paris Saint-Germain ou pela Benfica SAD durante a presente época desportiva.

Mais se informa que o Paris Saint-Germain terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade".