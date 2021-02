"Gonçalo Ramos? Não está a ser uma gestão boa, o rapaz perdeu o gás todo"

Renato Paiva, ex-treinador do Benfica B, conhece bem o jovem avançado e lamenta os escassos minutos na formação principal.

Depois de um arranque de época fulgurante na equipa B, com sete golos apontados em cinco jogos, Gonçalo Ramos não tem tido muitas oportunidades na formação principal do Benfica. Renato Paiva conhece bem o avançado de 19 anos e lamenta "um corte muito grande na evolução" da promessa.

"Bem gerido? Para mim não. Já tinha dito isso na altura. O principal objetivo do treinador da equipa B é meter um jogador da equipa A. Agora, vai para a equipa A, vai começar a trabalhar com a equipa A. Levava um embalo inacreditável. Não deve deixar de jogar radicalmente. É a minha opinião. Não sou o mister Jorge Jesus, ele terá as suas ideias", afirmou.

"O ideal era a equipa B jogar a seguir à equipa A. A ideia era o Ramos ir para o banco e se não entrar jogar a seguir na equipa B. Mas nunca conseguimos por causa dos jogos da Liga Europa. Ramos não jogava nem num lado, nem no outro. A minha gestão ideal, que não sei se é possível, era jogar na B se não jogar na A. Até porque o rapaz todo o gás que tinha perdeu, foi um corte muito grande na evolução. Não está a ser uma gestão boa", disse ainda o ex-treinador da formação secundária das águias, agora no Independiente del Valle, do Equador, no podcast Benfica à Benfica.

Ramos participou até ao momento em dez jogos da equipa principal do Benfica esta época, com um golo marcado.