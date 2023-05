Gonçalo Ramos na corrida pela camisola 7 de Ronaldo no Manchester United

The Athletic avança que o clube inglês já iniciou conversas com o Benfica para a contratação do avançado

Gonçalo Ramos pode vir a ser o sucessor de Cristiano Ronaldo no Manchester United e herdar a camisola 7 do capitão da Seleção, o interesse do clube inglês na contratação do avançado encarnado continua a aumentar.

O "The Athletic" avança que os reds já iniciaram os contactos com o Benfica, perguntando pelo jogador, para a sua contratação. O portal inglês diz mesmo que o avançado está perfilado na corrida pela camisola 7 do clube, sem dono desde a saída de CR7 em novembro do ano passado.

Apesar de Harry Kane ser ainda prioridade para o ataque, o facto do Tottenham não ter intenções de vender o jogador inglês abre maior espaço para o jovem de 21 anos, apontado, em Manchester, como o sucessor do capitão da Seleção. Na lista para vestir o número 7 na próxima época estão também Antony, Sancho e Garnacho.

Com uma cláusula de 120 milhões de euros, Gonçalo Ramos pode levar o emblema britânico - que está num processo de venda, sendo que os interessados na sua aquisição prometem investir largos milhões - a bater valores máximos para garantir a sua compra. O "Daily Mirror" já disse que o clube está disponível a pagar um valor que pode chegar até aos 115 milhões, incluindo valores por objetivos. Para além de interessados em Inglaterra, o avançado do Benfica tem sido associado a outros clubes europeus como o Real Madrid e PSG.

Esta época, Gonçalo Ramos leva 26 golos marcados e 5 assistências.