Minuto 36: Marca o Benfica! Gonçalo Ramos faz o 1-0! Grimaldo é lançado na esquerda por Otamendi, tenta um primeiro cruzamento que é rechaçado, mas à segunda consegue entregar a Ramos que desvia para a baliza com o pé esquerdo. É o 14.º golo do avançado na I Liga, que iguala João Mário no topo dos melhores marcadores.