Gonçalo Ramos já valeu 11 pontos ao Benfica e agora persegue registo de André Silva

Golos decisivos do avançado já ofereceram cinco vitórias e um empate. Os suficientes para segurar a liderança; Olhando ao plantel encarnado, João Mário, que divide o estatuto de goleador da Liga com o 88 encarnado, permitiu às águias encaixarem seis pontos. Rafa foi fulcral em quatro: fez o 1-0 no Dragão.

Quebrando em Vila do Conde o jejum de golos fora de casa que durava desde o 3-0 ao Santa Clara, a 21 de janeiro, Gonçalo Ramos vestiu o fato de herói do Benfica. Marcou o golo que ditou a conquista dos três pontos ao invés de um simples empate.

Foi o sexto encontro na atual edição da Liga Bwin em que marcou golos decisivos, valendo ao Benfica a conquista de 11 pontos, fruto de cinco triunfos e um empate decididos. Ou seja, no domingo não só permitiu à equipa comandada por Roger Schmidt segurar os dez pontos de vantagem para o FC Porto como em 2022/23 ofereceu precisamente o número de pontos suficientes para que o Benfica esteja, cada vez mais perto do final do campeonato e antes de um clássico, à frente do rival portista na prova.