Aos 82', Gonçalo Ramos fez o 2-1 no Benfica-Boavista: Gilberto foge da direita para o meio, descobre Gonçalo Ramos na área, este deixa no chão Sasso e remata cruzado. O avançado das águias somou o 13.º golo na Liga, isolando-se no primeiro lugar da lista de melhores marcadores da prova.