Gonçalo Ramos ganha corpo e peso na equipa: "Tem de manter o foco a cem por cento"

A O JOGO, o primeiro treinador de Ramos, Rui Pinto, defende que "Nélson Veríssimo sabe tirar o melhor rendimento" do jovem, que fez quatro golos nos derradeiros seis jogos, onde foi sempre titular.

O melhor Gonçalo Ramos tem vindo a aparecer esta temporada, a sua segunda no plantel principal do Benfica e com uma afirmação maior desde a chegada de Nélson Veríssimo. Se, com Jorge Jesus, o avançado estava no fim da lista das opções, com claros reflexos na sua utilização e rendimento em campo, com o ex-treinador da equipa B encarnada tudo mudou.

Frente ao Portimonense, foi o golo do camisola 88 que valeu o triunfo das águias por 2-1 no Algarve, de onde é natural, ele que também já fora o responsável mais direto pelo abrir do caminho ao triunfo na partida anterior na Liga: frente ao Vitória de Guimarães, Ramos fez o golo que desbloqueou o 0-0, em partida que os encarnados viriam a ganhar por 3-0.