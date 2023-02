Gonçalo Ramos foi substituído em Braga por opção e está apto para a Champions

Ao contrário de Ristic, que recupera de uma lesão muscular, o goleador está disponível.

Já em inferioridade numérica, Roger Schmidt lançou Gonçalo Ramos ao intervalo, para o lugar de David Neres, procurando dar maior acutilância no ataque diante de um Braga que tentava carregar sobre a defesa benfiquista. Porém, o dianteiro, que tinha voltado aos convocados após ter recuperado de uma lesão muscular, ficou nos balneários no início do prolongamento, entrando Rafa.

A troca deveu-se a opção técnica e não a problema físico, pelo que o 88 poderá ser opção para o próximo jogo, da Champions, em Bruges.

Afastado, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, está o lateral-esquerdo Ristic, que deverá voltar apenas no final do mês.