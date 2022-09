Gonçalo Ramos explode com Schmidt: avançado bate recordes após chegada do técnico

Elogiado em Espanha, destacado por Grimaldo, jovem goleador das águias está em alta e a superar todos os números

da época passada. Titular em 12 jogos, o dono da camisola 88 supera todos os arranques de temporada da sua ainda curta carreira e, com oito golos e três assistências, bate já os totais de todas as épocas completas.

Um cartão vermelho, visto na receção ao Vizela, afastou Gonçalo Ramos do jogo com o Famalicão, único em que o camisola 88 não alinhou, mas que não anula o efeito explosivo que se tem sentido no ataque benfiquista neste arranque de época, onde o camisola 88 se apresenta com um andamento claramente superior ao exibido na última temporada e... em todas as anteriores.

A dúzia de jogos que inscreveu no currículo da campanha em curso, todas com o carimbo de titular, foram aproveitadas pelo dianteiro português, que esteve até ontem ao serviço da Seleção Nacional, porém excluído da lista final para o jogo com a Espanha, para corresponder com golos e assistências. Até agora, Gonçalo Ramos desferiu oito tiros certeiros e fez três passes letais.