Gonçalo Ramos explica ida ao Mundial: recompensa e sonho

Declarações de Gonçalo Ramos após o Benfica-Gil Vicente (3-1), partida da 13ª jornada da Liga Bwin

Jogo complicado: "Foi complicado, criaram dificuldades, principalmente na construção, mantivemos o foco, fizemos o nosso trabalho e ganhámos os três pontos, era o que interessava."

A dinâmica: "É o que nos tem feito ganhar, temos dado continuidade ao trabalho e tem corrido bem. É sempre importante contar com apoio dos adeptos, começamos logo com um pé à frente do adversário.

Mundial'2022: "É o concretizar de um sonho, a recompensa de um bom trabalho feito aqui no Benfica."