Gonçalo Ramos está na mira de gigante da Serie A, noticiam em Itália

A Juventus está de olho em Gonçalo Ramos, avançado do Benfica e da Seleção portuguesa. Mas o interesse não surgiu apenas agora, com o hat-trick apontado à Suíça.

O jornal italiano Tuttosport escreve, esta quinta-feira, que Gonçalo Ramos é um dos três nomes que a Juventus tem vindo a monitorizar. O avançado do Benfica está na mira de vários grandes clubes da Europa e os bianconeri são um deles, tendo já observado de perto o jovem dianteiro, nos dois jogos frente aos encarnados, para a Liga dos Campeões.

O jogador natural de Olhão está a exibir-se a bom nível nesta temporada. Primeiro no Benfica e agora com um hat-trick na vitória gorda, por 6-1, diante da Suíça, nos oitavos de final do Mundial'2022.

De acordo com aquela publicação, Yunus Musah, médio do Valência, e Timothy Weah, avançado do Lille, também estão na agenda do clube italiano. São ambos norte-americanos e estiveram no Mundial do Catar.