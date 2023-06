Gonçalo Ramos está na lista do Tottenham e PSG pode ter papel fundamental

Dianteiro das águias é visto como solução para colmatar eventual saída de Harry Kane dos "spurs" para o... PSG

Gonçalo Ramos está com a pista da Premier League cada vez mais em aberto para acelerar rumo a um dos principais emblemas ingleses. O Manchester United já entrou há algum tempo nesta corrida, que ainda não passou do interesse real no internacional português das águias a uma proposta formal e convincente. Porém, os red devils poderão ter de lidar com a concorrência do Tottenham, com influência direta das decisões que forem tomadas pelo... PSG.

Emblema londrino pode ter de entrar numa corrida onde já segue na frente o Manchester United e da qual poderá sair precisamente o clube parisiense, que pretende juntar o inglês a Mbappé.

Segundo foi no domingo noticiado em França, o espanhol Luis Enrique deverá ser o novo treinador do colosso parisiense, que está já em campo em busca de um reforço de peso para o ataque, sendo esse um objetivo prioritário para dar "companhia" de qualidade a Mbappé. Gonçalo Ramos até tem estado nesta lista de alvos do PSG, mas o jornal "Le Parisien" assegura que ganhou força nas últimas horas o nome de Harry Kane, goleador do Tottenham que já havia sido apontado ao Real Madrid e ainda ao... Manchester United. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube e representante do fundo catari que o sustenta, estará já em campo para colocar este plano em marcha.

Significa isto que Gonçalo Ramos poderá deixar de ser o grande alvo do PSG, entrando de imediato, pelo punho do empresário Jorge Mendes, na lista do Tottenham, reforçando assim o cenário de uma transferência do máximo goleador dos encarnados na última época, com 27 golos, para o mediático campeonato inglês, em contraponto com a expectativa de Roger Schmidt.

Potencial transferência de Gonçalo Ramos será colmatada de imediato e Castellanos pode chegar à Luz, negociado com o grupo City, por 15 milhões de euros

De facto, o treinador alemão das águias manifestou já há algumas semanas o seu interesse na continuidade do dianteiro de 21 anos, mas ainda recentemente, em entrevista ao jornal Westfalen-Blatt reproduzida por O JOGO, admitiu que poderá ter de abrir mão de um dos jovens que têm marcado presença habitual nas suas principais opções. O central António Silva e o médio Florentino também têm sido muito cobiçados, mas é Ramos quem tem estado, nesta fase, mais perto de render mais uma transferência milionária aos cofres da Luz.

Todos estes processos estão nas mãos de Jorge Mendes, que tem carta branca do Benfica também para negociar Gonçalo Ramos, estando as águias já preparadas para colmatar a eventual transferência do camisola 88. Como já noticiámos, as águias têm em vista o argentino Taty Castellanos, de 24 anos, que jogou pelos espanhóis do Girona na última temporada por empréstimo do New York City, um dos clubes do grupo City. O negócio está alinhavado com o jogador e também com o dono do seu passe, numa contratação que deverá ser fechada por uma verba a rondar os 15 milhões de euros.