"Gonçalo Ramos, Enzo e Otamendi? Não temos medo que saiam. Não vamos dar ninguém"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo em casa do Moreirense (sábado, 19h00), da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Antevisão: "É uma final. As duas equipas ganharam os dois jogos. É uma equipa da II Liga que pode jogar na I. Será um teste difícil, mas é uma final. A Taça da Liga é uma das competições que queremos ganhar. Treinámos bem, estamos em boas condições, alguns jogadores estão de volta, ao contrário de Enzo e Otamendi, que estão na final do Mundial'2022. Estamos felizes por eles. Vamos tentar jogar no nosso estádio, depois, e, por isso, temos de ganhar."

Manter os jogadores: "O Otamendi jogou a um nível fantástico. Acho que já vêm jogando muito bem ao longo da época, o Gonçalo e o Enzo. O Enzo aproveitou as oportunidades na Argentina, não começou a titular. O Gonçalo Ramos também, com Portugal, marcou três golos. Mostra que tem muita confiança. Estamos muito felizes por eles e eles felizes por jogarem no Benfica. Precisamos de jogadores como eles. Não temos medo que saiam. Não vamos dar ninguém, precisamos deles para sermos campeões."

Lesão de Neres: "Neres teve alguns problemas, pequenos. Veremos se estará bem para o jogo com o Moreirense. Se tiver uma lesão pequena, não queremos arriscar."

Mundialistas portugueses: "O Gonçalo e o António estão disponíveis. O João Mário tem um pequeno problema no pé. Ainda não pode treinar. Veremos o que acontecerá. Tomaremos uma decisão."