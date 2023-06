Gonçalo Ramos em destaque: "Combina qualidade com quantidade"

O "The Athletic" fez uma análise às características do internacional português que aponta como um dos 50 mais promissores.

Gonçalo Ramos esteve em destaque em 2022/23 pelos golos que marcou tanto no Benfica como na Seleção Nacional. No Reino Unido, o avançado tem sido muito elogiado e, esta terça-feira, o site "The Athletic" traçou o perfil do português.

"Combina qualidade com quantidade no que a golos diz respeito", escrevem os britânicos que destacam o facto de, dos 19 golos marcados na I Liga, nenhum ter sido de penálti e a forma de Ramos finalizar ao primeiro poste: "Muitos dos seus golos tiveram um padrão semelhante, uma finalização ao primeiro toque e ao primeiro poste. Coloca-se no "ponto cego" do defesa e ataca o primeiro poste em velocidade, finalizando".

Elogiam também as qualidades ofensivas do 88. "A sua qualidade na construção é essencial para criar sequências de ataque e, apesar de não ser brilhante, é muito eficaz."

Por fim, uma interrogação com resposta: "Assim, a grande questão que se coloca é a de saber se Ramos poderá ter um bom desempenho num palco europeu de maior dimensão. Tudo indica que sim."

Ramos, recorde-se, tem sido apontado a alguns dos principais clubes europeus, com destaque para o Manchester United.