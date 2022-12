Gonçalo Ramos eleito melhor jogador de outubro e novembro

Avançado do Benfica distinguido com prémio. Internacional português fez cinco golos ou outras tantas partidas

Depois da distinção do melhor avançado do mês, Gonçalo Ramos foi eleito pelos treinadores da Liga Bwin o melhor jogador de outubro e novembro.

Com cinco golos em outras tantas jornadas, o internacional português contribuiu para quatro vitórias dos encarnados, que continuam invictos e na liderança do campeonato.

No Benfica, para além da distinção do melhor do mês e do melhor avançado, também Roger Schmidt, António Silva e Enzo Fernández foram considerados os mais valiosos nos respetivos papéis.