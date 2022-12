Gonçalo Ramos é um de dois alvos do Manchester United para o ataque

Avançado do Benfica interessa a Erik Ten Hag, que também vê com bons olhos a possível chegada de Cody Gakpo

Gonçalo Ramos foi um dos jogadores portugueses que mais valorizou no Mundial do Catar, especialmente depois do hat-trick à Suíça, no encontro dos oitavos-de-final. O avançado do Benfica tem pretendentes e um deles será o Manchester United.

De acordo com o Manchester Evening News, Erik Ten Hag aprecia as qualidades do jogador, que pode vir, assim, a ocupar a vaga deixada em aberto por Cristiano Ronaldo. A cláusula de rescisão está fixada nos 120 milhões de euros.

Gody Gakpo é a outra alternativa. O avançado do PSV agrada a Ten Hag, que o conhece bem, pois já o encontrou como adversário. Apesar de não ser um avançado-centro, como Gonçalo Ramos, o jogador provou neste Mundial que pode, também, ocupar essa posição.