Gonçalo Ramos é manchete no jornal L'Équipe: "Paris acelera"

Avançado português e Ousmane Dembélé vão reforçar os parisienses e fazem primeira página na edição desta sexta-feira do conceituado jornal francês.

A transferência de Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain será anunciada em breve e Ousmane Dembélé também verá confirmada a mudança para Paris num futuro próximo. E os dois avançados foram "chamados" à primeira página do conceituado jornal francês L'Équipe, na edição desta sexta-feira.

"Paris acelera", lê-se na manchete. "A uma semana do arranque do campeonato, os clubes franceses procuram, à semelhança do PSG, reforçar os seus plantéis, que deverá oficializar hoje a chegada de Dembelé e espera a assinatura do avançado internacional português Gonçalo Ramos", refere a publicação.

O extremo francês chega do Barcelona.