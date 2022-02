Gonçalo Ramos dispara com Veríssimo: firme no onze e o mais rematador frente ao Ajax

Com o técnico atual, o camisola 88 tem vindo a assumir-se como primeira opção das águias, tendo alinhado em 63,2 por cento do tempo de jogo em que podia ter jogado. Com Jesus ficou-se pelos 34,7%.

Gonçalo Ramos ficou em branco frente ao Ajax, no jogo da passada quarta-feira na Luz para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas nem isso ofuscou uma exibição superior do jovem avançado das águias.

Numa partida onde os encarnados empataram 2-2 e mantiveram aberta a porta da fase seguinte da prova milionária, os adeptos do Benfica viram 16 remates da sua equipa, sendo que quase metade dos mesmos, sete, pertenceram ao camisola 88. Mas este foi um dos pontos que vieram confirmar a fase de afirmação meteórica de Gonçalo Ramos no Benfica desde a chegada de Nélson Veríssimo, em contraste com uma ascensão mais em câmara lenta na gestão de Jorge Jesus.