Gonçalo Ramos despede-se do Benfica com uma certeza: "Um dia pretendo voltar"

Gonçalo Ramos foi oficializado como jogador do PSG

Instantes depois de ser oficializado como jogador do PSG, Gonçalo Ramos escreveu uma mensagem de despedida do Benfica.

"Chegou o momento de me despedir do clube que me fez sair de casa com 12 anos e em tão pouco tempo se tornou casa também. Passados 10 anos saio com a certeza de que um dia pretendo voltar. O Benfica estará sempre no meu coração e é o clube que fez de mim o jogador e a pessoa que sou hoje. Consegui concretizar o meu sonho, ser campeão pelo Benfica. O caminho foi lindo, mas certamente ficarão linhas por serem escritas. Obrigado a todos os que me ajudaram ao longo do meu percurso nesta casa. OBRIGADO BENFICA", escreveu o atacante.

Benfica e o PSG chegaram a um entendimento, que poderá vir a resultar num retorno de 80 milhões de euros para as águias.

O referido acordo inclui a opção de transferência a título definitivo por 65 milhões de euros, acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, podendo atingir 80 milhões de euros.

O Benfica também se despediu do pistoleiro, com um "obrigado".