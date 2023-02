Gonçalo Ramos festeja com João Mário após o golo marcado

Declarações do avançado do Benfica após o triunfo por 3-1 frente ao Boavista, na ronda 21 do campeonato.

O golo: "São sempre importantes estes momentos, foi um momento de inspiração que deu certo. Correu bem. O importante são os três pontos e já estamos a pensar no próximo".

Dedicou o golo a João Mário: "Quando ele falhou o penálti, eu disse-lhe que ia marcar um golo e que íamos festejar todos juntos. Cumpri a promessa. Foi isso que lhe disse."