Gonçalo Ramos como Eusébio e José Águas: jovem avançado do Benfica em lista restrita

Entrou na lista dos avançados lusos mais novos a chegar aos 25 golos. É preciso recuar até ao Pantera Negra, em 1962, para encontrar um dianteiro centro mais jovem do que o 88 a atingir esse feito. Águas fê-lo em 1951. Antes, houve Arsénio (1945) e Vítor Silva (1930).

Referência do ataque encarnado, Gonçalo Ramos lidera o ranking de golos das águias em 2022/23 e voltou a faturar no 5-0 ao Chaves. O camisola 88 atingiu a marca dos 25 golos com a camisola encarnada aos 21 anos, quatro meses e nove dias e dessa forma entra no top cinco dos mais jovens avançados lusos a alcançarem esse feito pelo clube da Luz.

O último a consegui-lo foi... Eusébio, a 17 de junho de 1962. O Pantera Negra atingiu os 25 golos pelo Benfica com quase menos um ano do que Gonçalo Ramos, aos 20 anos, quatro meses e 21 dias.