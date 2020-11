"Gonçalo Ramos? Comigo não há segundas intenções", garante Jesus

Questionado sobre o jovem avançado - decisivo no lance do primeiro golo do Benfica em Ibrox -, Jorge Jesus garantiu que não tem "segundas intenções".

As palavras de Jorge Jesus sobre Gonçalo Ramos após o Paredes-Benfica do último sábado deram muito que falar e, esta quinta-feira, o jovem avançado da formação encarnada foi lançado na segunda parte do jogo com o Rangers, assumindo papel decisivo na recuperação encarnada (2-2).

Na zona de entrevistas rápidas, Jesus assegurou que não tem "segundas intenções" em relação ao jogador de 19 anos e revelou que, antes de lançá-lo em campo, disse-lhe que "ia marcar golo".

"Se Gonçalo Ramos hoje convenceu? Isso é uma forma ligeira de fazer uma pergunta com segundas intenções. Comigo não há segundas intenções, há primeiras e a primeira é que o Gonçalo Ramos é um excelente jogador e estava convencido que em Paredes ia jogar melhor, por isso é que o pus a jogar. O Gonçalo tem um nível de jogo, uma bitola que eu sei qual é, hoje já esteve dentro daquilo que achamos, falei com ele depois do Paredes e disse-lhe que ia continuar a ter a minha confiança. Antes de entrar para o jogo disse-lhe que ia fazer golo, não fujas muito da área que vais fazer golo. Se me perguntar se o Gonçalo Ramos é um miúdo com muito futuro e muito valor? E que no último jogo não esteve ao nível? Aí está bem, mas com segundas intenções não", atirou Jesus após o empate (2-2) em Glasgow.