Gonçalo Ramos com teste frente ao Braga: fazer o que ainda não conseguiu

A faturar há quatro partidas consecutivas, naquela que é a sua melhor série, o avançado enfrenta um adversário ao qual nunca marcou nos três jogos realizados até ao momento. Ponta-de-lança é arma de Roger Schmidt para tentar defender a invencibilidade em 2022/23, depois de ter marcado a Chaves, Maccabi Haifa, Gil Vicente e Moreirense. Em 2021/22 saiu aos 45" na Pedreira.

O Benfica fecha a 14.ª jornada em Braga, num teste à invencibilidade encarnada em 2022/23. E para tentar apagar o empate com o Moreirense, e consequente afastamento da Taça da Liga, Roger Schmidt conta com um Gonçalo Ramos na sua melhor série a marcar. O ponta-de-lança fatura há quatro partidas consecutivas: fê-lo no 1-1 em Moreira de Cónegos, no primeiro jogo após o regresso do Mundial, depois de já ter marcado a Chaves (um), Maccabi Haifa (um) e Gil Vicente (a dobrar), superando os três jogos seguidos em que tinha festejado em setembro de 2020, pela... equipa B, série então com sete golos.

O camisola 88, que viu os níveis de confiança redobrados com o desempenho no Campeonato do Mundo realizado no Catar, pelo hat-trick nos 6-1 à Suíça, tem, contudo, na Pedreira também ele um desafio por superar. Isto porque está ainda em branco diante dos arsenalistas, que defrontou por três ocasiões.

Peça fundamental para Roger Schmidt em 2022/23, Gonçalo Ramos apenas foi titular, porém, por uma vez ante os minhotos, precisamente na visita a Braga da última época, no desaire por 3-2. A estreia foi a 20 de janeiro de 2021, na meia-final da Taça da Liga (1-2 a favor dos arsenalistas), com o avançado a cumprir apenas um minuto. Já em 2021/22, cumpriu 25" no 6-1 na Luz sobre os minhotos, seguindo-se então a titularidade na Pedreira, a 1 de abril deste ano. Contudo, a partida não correu bem ao atleta, que saiu ao intervalo, dando lugar a Darwin, que até marcou.

Gonçalo Ramos é candidato a entrar novamente no onze já nesta sexta-feira, até porque é o melhor marcador das águias, com 15 golos, procurando ajudar o conjunto de Roger Schmidt a defender a vantagem de oito pontos sobre o FC Porto. E face a tantos golos o camisola 88 tem despertado até forte cobiça, estando na lista de Erik ten Hag para reforçar o ataque do Manchester United já em janeiro, sendo seguido ainda por PSG e Newcastle.