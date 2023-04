Gonçalo Ramos chega ao jogo 100: "Nunca pensei marcar um golo, quanto mais marcar dois"

Gonçalo Ramos estreou-se pelo Benfica a 21 de julho de 2020 num jogo com o Chaves (4-0). Ramos entrou aos 85' para o lugar de Pizzi e teve ainda tempo de marcar por duas vezes

Gonçalo Ramos atingiu a centena de jogos com a camisola do Benfica no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter. Em entrevista à BPlay o avançado português fala num sonho cumprido.

"Chegar aos 100 jogos é um sentimento especial, assim como cada jogo que faço é um sentimento especial e um sonho concretizado. Chegar a uma marca que poucos conseguem é o concretizar de um sonho", disse.

O jogador de 22 anos estreou-se pelo Benfica a 21 de julho de 2020 num jogo com o Chaves (4-0). Ramos entrou aos 85' para o lugar de Pizzi e teve ainda tempo de marcar por duas vezes. "Demorou algumas horas e até alguns dias a assimilar tudo o que aconteceu na minha estreia, o meu foco estava só em estrear-me e em aproveitar a oportunidade ao máximo. Nunca pensei marcar um golo nos primeiros 5', quanto mais marcar dois. Foi um jogo que eu estava na expectativa, foi especial, eu estava com a ansiedade e o nervosismo no máximo. Só queria jogar, só queria estrear-me. Tive a oportunidade de entrar e foi especial. Só pensei: 'Vou tentar marcar um golo'".

Já sobre a marca do jogo 100 pelo Benfica, que aconteceu na partida que ditou o afastamento dos encarnados na Liga dos Campeões, o camisola 88 destacou o percurso da equipa: "Poderia ter sido melhor, mas não deixa de ser especial, ser um jogo de Champions League. Numa edição em que fizemos uma campanha muito boa, uma das melhores equipas como deu para ver no percurso. E melhor só se tivéssemos passado às meias-finais".

