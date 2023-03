Aos 90'+3' do Benfica-Famalicão, Gonçalo Ramos fez o 2-0 e tranquilizou as águias. Um golo que lhe dá a liderança na lista dos melhores marcadores da Liga, com 15, ultrapassando João Mário. Após um primeiro remate de Grimaldo, Luiz Júnior defende para a frente e Ramos surge rápido para a emenda, colocando a bola rasteira fora do alcance do guarda-redes. Ora veja