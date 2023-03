Gonçalo Ramos ataca em Vila do Conde uma seca fora da Luz

Avançado não marca como visitante há 412 minutos e está a 14 do pior registo. Rio Ave já foi vítima em casa.

Melhor marcador do Benfica em 2022/23, Gonçalo Ramos tem revelado especial apetência para marcar no conforto do "seu" Estádio da Luz.

Contudo, fora de casa o cenário tem sido bastante diferente, já que o ponta de lança tem apenas cinco dos 24 golos faturados na presente temporada longe do reduto encarnado.