"Gonçalo Ramos ajudou a equipa até estar completamente arrasado e isso pode ter consequências"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Spartak (terça-feira, 20h00), no Estádio da Luz, referente à segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Gonçalo Ramos preparado para ser titular? "Se o Gonçalo [Ramos] estiver recuperado fisicamente é ele que vai jogar. Mas quero dizer-vos que o Gonçalo Ramos foi o jogador que mais quilómetros correu em Moreira de Cónegos, é muito difícil que um avançado corra quase 13 km [num jogo]. Ele ajudou a equipa até estar completamente arrasado fisicamente e isso pode ter consequências para o jogo de amanhã."

Evolução dos jogadores: "É normal esta evolução, não só do Gonçalo [Ramos]. Dele e de toda a equipa. Está a trabalhar comigo há um ano, mal de mim se não tivesse capacidade para fazer evoluir os jogadores que trabalham comigo. O Lucas [Veríssimo] disse há pouco que está mais jogador porque conhece as ideias da equipa e do treinador."

Benfica tem a eliminatória praticamente decidida? "O Benfica não tem esse pensamento. O Benfica tem o pensamento que tem um jogo amanhã para decidir o play-off. A vantagem do primeiro jogo não nos garante nada em termos da passagem. Para passar temos de ganhar ou não perder por mais de dois golos. Vamos tentar que a equipa jogue ao nível de Moscovo, em que fez um grande jogo, tática e tecnicamente espetacular. Espero que a equipa tenha o mesmo comportamento. O adversário não tem nada a perder."

Benfica a começar melhor do que na temporada passada? "Queremos sempre começar bem, mas começar bem não quer dizer que acabes bem, isto é como acaba, não como começa. Há um ano de trabalho, há um conhecimento melhor da equipa. Os jogadores conhecem melhor o que eu quero, no meu regresso ao Benfica estavam dois ou três jogadores [da anterior passagem], está o André [Almeida], Pizzi e Samaris. [este ano] Há uma identificação melhor da equipa com o treinador e do treinador com a equipa. É natural que estejamos mais fortes. É o trabalho."