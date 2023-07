"Gonçalo Ramos? Ainda é uma interrogação se fica para a próxima época"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa na véspera do duelo com o Feyenoord (domingo, 15h00)

Expectativas para o jogo de amanhã: "As minhas expectativas são de um jogo difícil, acho que vai ser o teste final antes da Supertaça. Eles jogam com muita intensidade. As nossas três semanas de pré-época foram muito boas, o Otamendi está pronto para jogar, estou muito satisfeito com a pré-temporada. Sei que é uma altura muito importante. Amanhã queremos fazer um bom jogo e depois ainda temos uns dias até à Supertaça."

Ramos vai ficar? "Não tenho garantias, acho que isso é a parte da filósofa do Benfica, às vezes perdes jogadores importantes. Claro que ainda é uma interrogação se ele fica para a próxima época. Se pudesse escolher queria ficar com ele. Mas sou realista, se alguém o quiser levar, e ele quiser ir, temos de aceitar porque o mercado ainda está aberto, não há garantias ainda nesta altura. O Gonçalo não vai para a Arábia, mas todos os jogadores na Europa estão para venda enquanto aquele mercado estiver aberto."