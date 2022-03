Gonçalo Ramos, a revelação no futebol do Benfica: "Clube ajudou a moldar o homem que sou"

Declarações do internacional sub-21 na entrega dos galardões Cosme Damião

Gonçalo Ramos foi distinguido nos Galardões Cosme Damião com o prémio de revelação no futebol masculino. O jovem avançado agradeceu ao clube e ao resto da equipa, decisiva, no entender do próprio, para a distinção.

"Estou um pouco sem saber o que dizer, não tinha preparado nada, mas é um orgulho estar aqui e ser distinguido com este Galardão, que é de todos. Sem o trabalho de toda a gente era impossível alguém destacar-se individualmente. É um orgulho poder representar o Benfica há tanto tempo, clube que me ajudou a ser o jogador que sou hoje. E, mais importante, ajudou a moldar o homem e a pessoa que sou", afirmou.